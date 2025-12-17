Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor, grup etabındaki ilk maçında Alanyaspor’la karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk 15 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle geçilirken konuk Alanyaspor 17. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken devreye Alanyaspor 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Trabzonspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Mücadelenin ikinci devresinde skor değişmedi ve Alanyaspor, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Akdeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasına 3 puanla başladı. Trabzonspor ise Türkiye Kupası gruplarındaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.