Ortak Vizyon, Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısı ile vizyonunu ve bu vizyon doğrultusunda oluşturulan çalışma gruplarının detaylarını kamuoyuna duyurdu.

Ortak Vizyon çatısı altında, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) bulunuyor.

Toplantıda ESPA Genel Direktörü Prof. Dr. Sertaç Sonan sunum yaptı. Sonan, vizyon metnini okudu ve oluşturulan altı çalışma grubunun detaylarını paylaştı.

-Çalışma grupları

Buna göre, oluşturulan çalışma grupları şöyle:

“Çalışma Grubu 1: Kamu Görevlileri Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasasında Liyakati Güçlendiren Değişiklikler.

Amaç: Kamu yönetiminde siyasi etkiden arındırılmış, denetlenebilir, hesap verebilir, liyakat ve şeffaflık esaslı bir kadro sistemi oluşturmak.

Çalışma Grubu 2: Bağımsız Kurumların Güçlendirilmesi ve Siyasi Etkiden Arındırılması.

Amaç: Kamu Hizmeti Komisyonu, Sayıştay, Ombudsman ve YÖDAK gibi bağımsız kurumların denetim ve düzenleme işlevlerini etkinleştirmek, bu kurumları siyasal etkiden koruyarak gerçek anlamda bağımsızlıklarını tesis etmek.

Çalışma Grubu 3: Yargıda Bağımsızlık ve Liyakatin Artırılması.

Amaç: Yargıda yapılan atama, terfi ve kıdem ilerlemelerinin objektif kriterlere dayandırılması.

Çalışma Grubu 4: Profesyonel Mesleklere Giriş Kriterlerinin Yeniden Belirlenmesi.

Amaç: Hukuk, mühendislik, tıp ve benzeri alanlarda üniversiteye ve mesleğe girişte şeffaf, ölçülebilir ve uluslararası geçerli standartlar getirmek.

Çalışma Grubu 5: İş Hayatında İyileştirmeler ve Özel Sektörde Adil Çalışma Şartlarının Oluşturulması.

Amaç: Özel sektörde adil ücret, sosyal güvence, iş güvenliği ve sürdürülebilir bir yapı oluşturma.

Çalışma Grubu 6: Vatandaşlık Politikası ve Demografik Yönetim.

Amaç: Vatandaşlık politikasını yurttaşlık bilincine uygun, demografik yapıyı bozmayacak şekilde düzenlemek.

-Vizyon metni

Vizyon metnini okuyan Sonan, yapılan farklı çalışmaların ülkede işlerin yolunda gitmediğini gösterdiğini savunarak, “Çevreden sağlığa, eğitimden altyapıya, enerjiden ekonomiye sorunlar her geçen gün daha da kronikleşirken, iktidardakiler günü kurtarmaktan öteye gidemiyorlar; uzun erimli kamusal politikalar geliştirme, denetim ve regülasyon görevlerini yerine getirmiyorlar. Bununla da kalmayıp hukuk devletinin gereklerini yerine getirmekten kaçınıp, temel demokratik hakları geriletirken, iktidarın gücünü istismar etmekten, rant ve ayrıcalık dağıtmaktan çekinmiyorlar.” dedi.

Sonan, dünya hızla değişip ilerlerken yerinde saymanın hatta bazı alanlarda geriye gitmenin kabul edilemez olduğu vurgularken, hak edilen yaşam standartlarına ulaşmak için atılması gereken adımların tespit edilip gerekli kurumsal reformları toplumsal bilinç ve kararlılıkla yapmanın zamanının geldiğini kaydetti.

Sonan, şöyle konuştu:

“Yurdumuzun daha fazla zaman kaybına tahammülü yoktur. Bu ülkenin ihtiyaçlarını toplumun iradesi belirlemelidir. Toplumun farklı kesimlerini temsil eden kurumlar olarak, iyi yönetişimi güçlendirecek, şeffaflığı artıracak, sosyal adaleti tesis edecek ve liyakati teşvik edecek bütünlüklü kurumsal reformlara duyulan acil ihtiyacın altını çiziyoruz.

Kronik sorunların köküne inen bir anlayışla, sürdürülebilir bir yapının temellerini atacak kapsamlı bir dizi reform önerisini kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyoruz. Bu reformların uygulanması için kararlılıkla çalışmanın, gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olduğu bilincindeyiz.

Bu geniş tabanlı iş birliği, kurumlarımızın farklı uzmanlık ve deneyimlerinden yararlanarak, açık, kapsayıcı ve çoğulcu bir şekilde sürdürülecektir. Hepimizi, her gün etkileyen sorunları çözmek için hep birlikte harekete geçmekten başka çaremiz yoktur.”

Sonan, oluşturulan çalışma gruplarınca hazırlanacak detaylı reform önerilerinin ve bunların uygulanmasına yönelik stratejik yol haritasının kısa süre içinde kamuoyunun bilgisine sunulacağını da belirtti.