Başbakan Üstel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hatırlattığı sorumlulukla, kadınların haklarını ve güvenli yaşam arayışlarını korumaya aynı kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Üstel, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, kadına yönelik şiddetin, bireyleri hedef alıyor gibi görünse de aslında tüm toplumu etkileyen bir sorun olduğunu dile getiren Üstel, bu nedenle hükümet olarak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve koruyucu mekanizmaları güçlendirmek konusunda kararlılıkla hareket etiklerini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle;

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, kadınlara yönelen her türlü şiddetin karşısında durmanın hem insani hem de devlet sorumluluğu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kadına yönelik şiddet; kabul edilemez, affedilemez ve toplumun vicdanında yeri olmayan bir davranıştır. Konu siyasetin merkezindedir; insan onurunu korumak, her kadın için güvenli bir yaşam ortamı sağlamak devletin temel görevidir. Kadına yönelik şiddet, bireyleri hedef alıyor gibi görünse de, aslında tüm toplumu etkileyen bir sorundur. Bu nedenle hükümet olarak, gerekli düzenlemeleri yapmak ve koruyucu mekanizmaları güçlendirmek konusunda kararlılıkla hareket ediyoruz. Sosyal hizmet birimlerimiz, polis teşkilatımız ve ilgili kurumlarımız; destek arayan kadınlara hızlı, net ve güvenilir hizmet sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu mücadelenin asli unsurlarından biri de şiddetin temelinde yatan eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve toplumda doğru bilincin oluşmasıdır. Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını bu nedenle destekliyoruz. Çünkü şiddetin azalması, ancak eşitsizlikle mücadele, toplumsal farkındalık ve duyarlılıkla mümkün olacaktır. 25 Kasım’ın hatırlattığı sorumlulukla, kadınların haklarını ve güvenli yaşam arayışlarını korumaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."