Esin - Leman Lisesi, 12 Eylül Pazartesi günü hizmete giriyor

Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Esin - Leman Lisesi'nin, Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreniyle hizmete gireceği bildirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık tarafından yapımı tamamlanarak eğitime kazandırılan Esin - Leman Lisesi'nin, Pazartesi günü düzenlenecek açılış töreniyle hizmete gireceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kızılbaş bölgesi, Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında, 8 bin 500 metre karelik alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası olacak şekilde yapımı tamamlanan Esin - Leman Lisesi’nin açılış töreni 12 Eylül Pazartesi saat 17.30’da yapılacak ve Genel Ortaöğretim Dairesi’ne teslim edilecek.

14 Eylül Çarşamba başlayacak 2022-2023 Eğitim öğretim yılında kapılarını ilk kez öğrencilere ve öğretmenlere açacak Esin - Leman Lisesi’nin 500 kişiye hizmet vermesi öngörülüyor.

2020’de protokol imzalanmış, temeli 2021’de atılmıştı

Esin - Leman Lisesi’nin inşaatına ilişkin protokol 12 Kasım 2020’de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Esin Sanver Arık tarafından imzalamış, okulun temeli ise 9 Nisan 2021’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katıldığı törenle atılmıştı.