Güney Kıbrıs’ın, özellikle de Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), Yunanistan’dan “Centauros” isimli İHA-savar sistemi satın alacağını hatırlatan Güney’deki haftalık Simerini, bu sistemin Güney Kıbrıs’ta müşterek üretiminin de düşünülmekte olduğu bilgisini verdi.

Yunan savunma sanayii şirketi Hellenic Aerospace Industries (HAI) tarafından geliştirilen Centauros İHA savar sistemi deniz ve kara platformlarında insansız hava aracı (İHA) tehditlerine yönelik etkili, düşük maliyetli bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

Haberi “Yunan ‘Centaurosları’ Hava Savunmasındaki Açıkları Kapatıyor” başlığıyla manşete çeken gazeteye göre, İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’a 2 Mart’ta gerçekleştirilen İHA saldırısının ardından Yunanistan’ın gönderdiği iki fırkateynden birinde monteli “centauros” sisteminin, Güney Kıbrıs’ta ortak üretimi düşünülüyor. Güney Kıbrıs’ta ortak üretim düşüncesinin “centauros” sistemiyle sınırlı olmadığı, personel taşıma aracı gibi diğer askeri malzemeyi de kapsadığı kaydedildi.

Centauros sisteminin, düşük menzilli hava savunma bölgesine dahil olduğundan doğası gereği, füzesavar sistemlerinin yerine geçmediği kaydedilen habere göre, RMMO’nun birinci hava savunma bölgesinde 5 km’lik menzile sahip Mistral ve 10-12 km menzile sahip Tor M1’ler var. İkinci hava savunma bölgesinde 250-25 km’lik Aspide ve 50 km’lik Buk ve üçüncü bölgede de 150 km menzile sahip Barak MX sistemi bulunuyor.

Habere göre, hava savunma bölgesinde 100 km sonrasında boşluk bulunuyor. Bu boşluğu bugün Yunanistan’ın gönderdiği F-16’lar ve “Centauros” sistemine sahip fırkateynler kapatıyor.

Gazete İran savaşı bittikten sonra Yunan savaş uçaklarının ve fırkateynlerinin Yunanistan’a dönmek yerine Yunan savaş uçaklarının, ABD savaş uçaklarıyla birlikte Andreas Papandreu hava üssünde konuşlanmasına olanak tanıyan bir “top yükün güvenlik” sistemine dahil edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Haberde “Centauros” sisteminin bir elektronik harp – “soft killing” sistemi olduğu, küçük İHA’lar (quardcopter), FPV-drone, Loitering munitions (gezen mühimmat), GPS’li veya uzaktan kumandalı İHA (RF link) gibi düşman İHA’lara karşı “Jamming zone” (parazit bölgesi) uygulaması ile çalıştığı bilgisi verildi.

Karabağ savaşında da Azerbaycan tarafından kullanılan gezen mühimmatın engellenmesinin Güney Kıbrıs açısından çok önemli olduğuna vurgu yapılan haberde, yakın savunma sistemi Centauros’un askeri üsler, altyapılar, komuta merkezleri ve diğer stratejik yapılar yanında Barak MX füzesavar sistemini de koruyabileceğine dikkat çekildi.

Aynı gazete Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a gönderdiği savaş uçakları ve fırkateynlerinin İran savaşı sona erdikten sonra da Rum tarafında kalması gerektiği görüşünü savunan eski Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın, bu görüşü EOKA’nın silahlı teröre başlama yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Atina’daki “Kıbrıs Evi”nde düzenlenen etkinlikte tekrarladığını aktardı.