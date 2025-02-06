KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak organize ettiği Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası’nı 6 Şubat Perşembe günü düzenliyor.

Ülke atletizmine uzun yıllar önemli hizmetlerde bulunan, 2021 yılında yaşamını yitiren Demircan anısına şampiyona bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilecek.

Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı’nda yer alacak olan yarışma saat 11.00’de başlayacak. Gülle, cirit ve disk atma branşlarında U16, U18, U20 ve Büyükler kategorilerinde organize edilen şampiyonanın tamamlanmasının ardından dereceye girecek sporculara ödülleri takdim edilecek.