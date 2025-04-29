AKSA 1.LİG 29. HAFTA PANORAMASI

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 29. Hafta karşılaşmaları Pazar günü oynanarak tamamlanırken, ligde 2. olarak direk süper lige terfi edecek takımın kim olacağı son haftaya kaldı.

Şampiyon Mormenekşe’nin kupasını aldığı bölge derbisi mücadelesinde Yeniboğaziçi sahadan farklı galip ayrılarak ikincilik iddiasını son haftaya taşıdı. İkinci sıradaki K.Kaymaklı konuk ettiği Hamitköy’ü mağlup ederek son haftaya 2 puan farkla 2. sırada girerek süper lig kapısını araladı.

Haftaya 3. sırada giren ve direk çıkma hedefi olan A. Kozanköy konuk ettiği play-off oynamak isteyen Geçitkale ile berabere kalarak direk yükselme şansını kaçırdı ancak play-off ta iyi bir puanla başlayacak.

Play-off hattındaki Türk Ocağı ise konuk ettiği bir başka play-off hattındaki Binatlı’yla yenişemeyerek puanları paylaştı.

Son haftaya girilirken, 6. sıradaki Binatlı ile Hamitköy ve Geçitkale’nin play-off oynama iddiaları sürüyor.

Konuk olduğu Düzkaya karşısında galibiyeti kaçıran Yılmazköy aldığı beraberlikle play-off hattından da uzaklaştı.

Haftanın zorlu maçında Yalova ile Lapta gollü beraberlikle sahadan ayrılınca Yalova play-out hattının dışında kalmayı başardı. Lapta ise play-out hattında işini zora soktu.

Play-out hattındaki N. Dipkarpaz ile U. Maraş küme düşen rakiplerini farklı mağlup ederek moral depoladılar.

Ligde 29. Hafta sonunda Play-out oynayacak takımlar Düzkaya, Lapta, N. Dipkarpaz ve U. Maraş takımları oldular.

29. haftada oynanan 8 maçın Üç tanesini ev sahipleri, 1 tanesini deplasman takımları kazanırken 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Bu haftaki tüm maçlarda gol sesi çıkarken, kale ağları 35 kez havalanarak maç başına 4,5 gol ortalamasına yaklaşılarak sezonun en gollü haftalarından biri oldu.

Gol krallığı yarışında zirvede olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz sakatlığı nedeniyle oynamasına rağmen 42 golle açık ara zirvede yer alarak son haftaya kral olarak girdi. Yılmaz’ı 20 golle Yalova’dan Yiğitcan Ayaz takip etmekte.

Bu hafta oynanan maçlarda 26 sarı kart gösterilirken iki tane de kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi

Yeniboğaziçi, şampiyon Mormenekşe’ye karşı oynadığı derbi maçını güzel bir oyun sonrasında 4 – 0 gibi farklı skorla kazanarak Süper Lige direk yükselme umudunu sürdürdü

Haftanın Futbolcusu: Serhat Özuğurlu (Yeniboğaziçi)

Süper Lige direk yükselme hedefindeki Yeniboğaziçi’nde ikinci devrede performansı yükselen futbolcuların başında gelen Serhat derbide hem oynadığı futbol hem de attığı gollerle maçın yıldızı oldu

Haftanın Teknik Adamı: İsmail Soydan (Küçük Kaymaklı)

Süper Lige direk yükselme hedefinde olan Küçük Kaymaklı, Hamitköy’ü derbide mağlup ederek son haftaya avantajlı girerken, takımını maça iyi motive edip yerinde değişiklikler yapan İsmail Soydan, galibiyetin gelmesini sağlayarak haftanın teknik adamı olmayı hak etti

Haftanın Hakem: Fehim Dayı (Mormenekşe – Yeniboğaziçi)

Tecrübeli hakem Fehim Dayı, Mormenekşe – Yenboğaziçi derbisinde pozisyonlara yakın olarak başarıyla yönetirken, Mormenekşe futbolcusu Ertan’ın da yardımıyla maçın en kritik pozisyonunda doğru karar üretti

Haftanın Kare Ası

Mustafa Talay(Geçitkale), Hasan(Y. Boğaziçi) Ali Recaioğlu (Maraş) Baran Derin (Dipkarpaz)

Haftanın On Biri

Hakkı(K.Kaymaklı) Erencan (Dipkarpaz) Enes (Yeni Boğaziçi) Gökhan (K.Kaymaklı) Baran (Dipkarpaz) Elay (YB) Muzaffer (Maraş) Deran (KK) Ramadan (YB) Yunus (Maraş) Bekir (Binatlı)

Aksa 1.Lig 29. Hafta sonuçları:

Türk Ocağı – Binatlı: 1 – 1

K.Kaymaklı – Hamitköy: 2 – 0

Düzkaya – M. H. Yılmazköy: 2 – 2

Yalova – Lapta: 2 – 2

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 0 – 4

U. Maraş – Vadili 9 – 0

N. Dipkarpaz – Çanakkale. 8 – 0

A. Kozanköy – S. Geçitkale: 1 – 1

Aksa 1.Lig 30. Hafta programı

Yeniboğaziçi – N. Dipkarpaz

Hamitköy – Binatlı

K.Kaymaklı – Yalova

Lapta – A. Kozanköy

Vadili – Mormenekşe

Çanakakle – Düzkaya

S. Geçitkale – U. Maraş

M. Hacıali Yılmazköy – Türk Ocağı

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

