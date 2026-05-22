Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’de CHP'ye yönelik “mutlak butlan“ kararına tepki gösterdi.

İzcan, kararın “ana muhalefet partisini ortadan kaldırmaya yönelik bir adım olduğunu” savunarak, “Türkiye, bu kararla karanlık bir döneme girmiştir “ ifadelerini kullandı. İzcan, kararın “demokratik seçim ortamını berhava ettiğini” de ileri sürdü.

İzcan, “BKP, barış ve demokrasiyi Türkiye’ye getirmek için mücadele eden kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir.” dedi.