Stat: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emre Çevikdal, Serkan Özdenkci

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Mehmet Enes Ertem, Ali Özay Çelik, Ahmet Arıtaş, Süleyman Efe Kahraman, Eli Amir Özkan, Hasan Kaffaoğlu, Ramadan Ağdaç, Serhat Özuğurlu, Mustafa Çelik, Kenan Özerinç

Türk Ocağı: Osman Erdoğan, Mehmet Uçar, Can Polat İnceler Sertaç Özbil, Mustafa Ercan, İlyas Barut, Şükrü Yiğit Bal, Eren Aksal, Burak Koçar, Mahmut Fansa, Cevdet Gürsel Alıcı

Goller: Dk.77 Ramadan (P), Dk.87’ Ali Özay (Yeni Boğaziçi), Dk. 30 (p) ve 48 Burak Koçar (Türk Ocağo)

AKSA Birinci Lig Play-Off ilk maçında Yeni Boğaziçi ile Türk Ocağı Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda kozlarını paylaştı.

Süper Lig’e terfi edecek 3. takımın belirleneceği Play-Off maçlarının Yeni Boğaziçi-Türk Ocağı kapışmasında 2-0 öne geçen Türk Ocağı karşısında uyanan Yeni Boğaziçi oldu ve 90 dakika sonunda 2-2’lik beraberlik çıktı.

Maça etkili başlayan Yeni Boğaziçi'nin ilk devrede 3 topu direkten dönerken Türk Ocağı 30’da kazanılan penaltıda tecrübeli isim Burak Koçar ile öne geçti. İlk devre bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda ilk atağında Burak Koçar ile bir gol daha bulan sarı-siyahlılar önemli bir avantaj elde etti 0-2.

Gol sonrasında Yeni Boğaziçi beraberlik için yüklenirken Türk Ocağı daha çok savunmada kalarak skoru korumak istedi.

77’de Yeni Boğaziçi kazanılan penaltıda Ramadan ile farkı bire indirdi 1-2.

Golden sonra baskısını iyice arttıran Yeni Boğaziçi, 87’de rakip savunmanın hatasında Ali Özay ile beraberlik golünü buldu 2-2.

Play-Off mücadelesi ikinci maçlarında Yeniboğaziçi-Binatlı, Türk Ocağı-Atoll Kozanköy maçları oynanacak.