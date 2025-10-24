Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilerin niteliğine, garantörlük meselesine ve yeni dönemin dış politika yaklaşımına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ile olan bağın tarihsel ve stratejik önemine vurgu yaptı. Erhürman, “Bizim Türkiye ile bağımız hayati önemdedir ve Türkiye bu adanın tartışmasız garantör gücüdür” dedi.

Kıbrıs Türk halkı ile Türk halkının “kardeş halklar” olduğunu belirten Erhürman, iki ülke arasındaki ilişkinin herhangi iki devlet arasındaki diplomatik ilişkiyle kıyaslanamayacak kadar özel bir konumda bulunduğunu ifade etti.

“Türkiye’nin garantörlüğü Kıbrıslı Türkler tarafından hayati öneme sahiptir.” diyen Erhürman, bu anlayışın kendi yönetiminde de aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

“ANKARA İLE İSTİŞARE VE UYUM İÇİNDE HAREKET EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı, dış politika ve Kıbrıs müzakereleri konusunda Türkiye ile yakın iş birliği içinde çalışacaklarının altını çizdi.

“Bizim yönetimimizin de, daha önce KKTC’de cumhurbaşkanlığı yapmış liderler gibi, gerek müzakere süreçlerini gerekse dış politikayla ilgili kritik meseleleri Ankara ile istişare ve uyum içinde yürüteceğinden kimsenin şüphesi olmamalı.” diyen Erhürman, bu geleneğin kesintisiz biçimde süreceğini söyledi.

“Benim görevim, devletlerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkileri çok daha üst seviyeye taşımaktır.” ifadelerini kullanan Erhürman, yeni dönemde Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesinin temel önceliklerinden biri olacağını belirtti.

İLK RESMÎ ZİYARET TÜRKİYE’YE

Cumhurbaşkanı Erhürman, devlet geleneğine uygun olarak ilk resmî ziyaretinin Türkiye’ye yapılacağını açıkladı.

Erhürman, “KKTC Cumhurbaşkanlarının ilk resmî ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılması devlet geleneğimizdir. Cuma günü yemin törenimiz var. Onun hemen ardından Türkiye’ye ziyaret programının düzenlenmesi için gerekli girişimler başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini tebrik ettiğini de belirten Erhürman, “Sayın Cumhurbaşkanı tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ben de kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Güzel bir görüşme oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, seçim süreci ve sonrasında Türkiye medyasında Kıbrıs’a yönelik artan ilginin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

“19 Ekim seçim dönemi boyunca ve seçimden sonra Türkiye medyasında uzun bir aradan sonra ilk kez Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı konusunda bu kadar çok yayın yapıldı.” diyen Erhürman, bu ilgiyi olumlu bulduğunu belirtti.

Türkiye kamuoyunda bazı ön yargıların var olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Yemin töreninden sonra kuracağımız doğru ve sağlıklı iletişimle bu ön yargıların da çok kısa sürede dağılacağından eminim. Bu ön yargıları yıkacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“ARTIK HERHANGİ BİR PARTİNİN DEĞİL, KKTC’NİN BAŞKANIYIM”

Cumhurbaşkanı Erhürman, açıklamasının sonunda tarafsızlık vurgusu yaparak yeni döneme ilişkin mesaj verdi; “Ben artık herhangi bir partinin değil, KKTC’nin başkanıyım. Herkese eşit mesafede kalarak kanuni çerçevede halkımıza hizmet vereceğim.” diye konuştu