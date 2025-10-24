Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Kıbrıs TV’de katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erken seçimin artık kaçınılmaz olduğunu söyleyen Arıklı, Mart ayına kadar erken seçim kararı alınmazsa, partisinin hükümette yer almayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını da değerlendiren Arıklı, hükümeti oluşturan üç partiden de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a oy gittiğini belirtti. Arıklı, “Erhürman artık Cumhurbaşkanı’dır, saygıda kusur etmeyeceğiz” dedi.

Arıklı, seçim öncesinde YDP olarak hükümetten çekilmek istediklerini ancak bazı etkili isimlerin devreye girmesiyle bu kararı alamadıklarını söyledi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli, istikrar önemlidir, şimdi zamanı değil” denilince geri adım attıklarını belirten Arıklı, “Kan kustuk, kızılcık şurubu içtik ama artık yeter” dedi.