Mehmet Güneş’in, Güzelyurt’un son 50 yıllık sosyal ve kültürel yaşamını konu alan “Omorfonun Kalbindekiler” adlı kitabının tanıtımı ve Güzelyurt Nostalji Gecesi, dün akşam yapıldı.

Etkinlikte konuşan kitabın yazarı Mehmet Güneş, iki yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabının, Güzelyurt’ta yaşanan sosyal ve kültürel hayatın genel bir çerçevesini ortaya koymayı amaçladığını belirterek, geçmişin güzel izlerini geleceğe aktarmayı hedeflediğini vurguladı.

Güneş, etkinliğe katılan ve çalışmaya destek veren herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Güzelyurt Belediye başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.