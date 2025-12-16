Güzelyurt Belediyesi, yeni merkez binası, 20 Aralık Cumartesi günü hizmete açılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla tasarlanan yeni bina; belediye hizmetlerinin tek çatı altında, daha hızlı ve verimli şekilde sunulmasına olanak sağlanacak.

Açılış töreni, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 gerçekleştirilecek.

Temelleri, Nisan 2018'de atılan binanın 1. etabı Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla yapıldı. Binanın tamamlama süreci ise belediye öz kaynaklarından karşılandı.

Güzelyurt Belediyesi yeni merkez binasının, kent girişi Manisa Bulvarı üzerinde yer alıyor ve toplam 2 bin 862 metrekarelik kapalı alana sahip bina zemin, birinci ve ikinci kattan oluşuyor.

Projeye göre, Engelli dostu olarak inşa edilen binada, kütüphane, bilgisayar eğitim merkezi yanında komite toplantı odaları ve personel toplantı odaları yer alıyor. Binanın iki girişi, iki de asansörü bulunuyor.

Güzelyurt Belediyesi’nin yeni merkez binasının bahçesi, Selçuklu Belediyesi’nin park bahçe bölümünün katkılarıyla tasarlandı.