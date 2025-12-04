Lefkoşa Belediye Tiyatrosu açıklamasına göre, Aliye Ummanel tarafından yazılıp, yönetilen oyunun prömiyeri saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde düzenlenecek.

Oyunda, "Lefkoşa’nın tarihsel olaylarını fonuna alarak, bir kabarede geçen olaylar ekseninde insanların etnik farklılıklarına rağmen bir arada olabileceği" ele alınıyor.

Oyunda Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda rol alıyor. Oyunun dekor tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, özgün müziği Ersen Sururi’ye, koreografisi Osman Ateş’e, ışık tasarımı Salih Kanatlı’ya, afiş-broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a ait. Orkestrada Ali Suyolcu, Uğur Güçlü, Ebru Pendakomolu, Ercüment Şeker yer alırken dansçılar Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu, Ahmet Alasya’dan oluşuyor. Oyun kadrosunda ışık uygulama Fırat Çelik, dekor asistanlığı Ali Moda tarafından üstlenilirken, Mehmet Eseri tonmeister, Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev alıyor.

Major Müzik Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen oyun 8 Aralık akşamından itibaren her pazartesi saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler, gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden alınabilecek.