Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kampüsündeki dört müzeden biri olan GÜNSEL Sanat Müzesi ve müzenin ev sahipliği yaptığı ilk sergi olan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun katılımıyla Günsel Tower’da açıldı.

GÜNSEL Sanat Müzesi; modern mimarisi, geniş sergileme alanları ve zengin koleksiyon çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Binin üzerinde eserin sergilendiği müzede çağdaş sanat eserlerinin yanı sıra tarih boyunca Kıbrıs’ta hüküm süren 19 farklı medeniyetin izlerini taşıyan özel koleksiyon, yapay zekanın sanata yansımasını gözler önüne sunan dijital eserler ve Çanakkale Deniz Savaşları Gemi Koleksiyonu gibi geniş bir yelpaze sanatseverlerle buluşuyor.

Müzenin ilk sergisi olan “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi” ise Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiriyor. Resim, heykel, seramik ve baskı resim dallarından oluşan toplam 50 eserin yer aldığı sergi, 24 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Lefkoşa Büyükelçiliği Baş Müşaviri Aytaç Yenal, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kocaeli Üniversitesi ve Türkiye üniversitelerinden akademisyenler de katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını ise Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. Dux birer konuşma yaptı.

Nazım Çavuşoğlu: “Küçük bir ülkede binlerce sanat eserini bir araya getirmek sıradan bir vizyon değildir.”

Açılıştaki konuşmasına, “Hayal kurup bu hayalleri hedefe dönüştüren ve başarıyla hayata geçiren Dr. Suat Günsel Hocamızı tebrik ediyorum” sözleriyle başlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, GÜNSEL Sanat Müzesi’nin ülkemizin kültür ve sanat yolculuğunda yeni bir eşik olduğunu vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bir üniversite olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Yakın Doğu Üniversitesi, yalnızca eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde; kültür, sanat, bilim ve sporun bir arada yükseldiği bir vizyon ortaya koyuyor. Akademik bilgi her yerde edinilebilir; ancak toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan unsur sanattır” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin “Dünya Üniversiteleri Sıralaması”nda ilk 500 üniversite arasında yer almasının gurur verici olduğunu vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, “Böylesine başarılı bir üniversitenin yeni sanat merkezinde konuşmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ileri görüşlülüğü ve vizyonuna da değinen Nazım Çavuşoğlu, “Küçük bir ülkede elektrikli otomobil üretmek ya da binlerce sanat eserini bir araya getirmek sıradan bir vizyon değildir. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu kadar güçlü fikirler üretebilmesi, başarının asla tesadüf olmadığını gösteriyor” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “GÜNSEL Sanat Müzesi, kampüsümüzün dördüncü müzesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültür ve sanat alanında ulaştığı seçkin noktayı temsil ediyor.”

Konuşmasına, “Bilimle, kültürle ve sanatla büyüyen bir vizyonun, yıllara yayılan emeğin ve kararlılığın yeni bir simgesini daha hep birlikte açıyoruz” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “GÜNSEL Sanat Müzesi, kampüsümüzün dördüncü müzesi olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültür ve sanat alanında ulaştığı seçkin noktayı temsil ediyor” dedi.

Üniversitenin uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin yükselişini yalnızca kampüsümüzün büyüklüğünde ya da müzelerimizin sayısında değil; küresel akademik ölçekte elde ettiğimiz sonuçlarda da görüyoruz. Times Higher Education’ın açıkladığı ‘Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer almak, sadece üniversitemiz için değil, Türk yükseköğretimi ve Kıbrıs için de tarihi bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Erdal Aygenç: “GÜNSEL Sanat Müzesi, ilham verici bir öğrenme ve yaratıcı üretim alanı olarak sanat yolculuğumuzu zenginleştirecek.”

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yılında, sizleri büyük emeklerle oluşturulan bu yeni mekanımızda, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer alan bir üniversitenin üyeleri olmanın gururuyla ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç; GÜNSEL Sanat Müzesi’nin ilham verici bir öğrenme ve yaratıcı üretim alanı olarak sanat yolculuklarını zenginleştireceğini vurguladı.

Sanatın en önemli besin kaynaklarından birinin aşk olduğunu belirten Prof. Aygenç, “Burada sözünü ettiğimiz aşk, sadece kişiden kişiye olan duygusal bağ değildir. Cumhuriyeti kuran yurt aşkıdır, memleket sevdasıdır, yurt sevgisidir. İşte bu aşk, Yakın Doğu Üniversitesi’ni dünya üniversitesi olma yolunu aydınlatan güçtür” dedi. Sergide emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Bizlere aşkla yaratma motivasyonu veren, bu güzel mekanda buluşmamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve Günsel Ailesi’ne şükranlarımızı sunuyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ai. Prof. DUX: “GÜNSEL Sanat Müzesi, hayal gücünün ve yaratıcılığın iç içe geçtiği canlı bir buluşma noktası olacak.”

GÜNSEL Sanat Müzesi ile müzenin ilk sergisi “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”nin açılışında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. Dux, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin kalbindeyiz. Üniversitemizin geleceğini şekillendirecek bu görkemli bina, aynı zamanda ev sahipliği yaptığı sanat eserleriyle düşüncenin, hayal gücünün ve yaratıcılığın iç içe geçtiği canlı bir buluşma noktası olacak” dedi.

Ai. Prof. DUX, GÜNSEL Sanat Müzesi’nin hem geleneksel sanatın köklerine hem de geleceğin dijital dünyasına uzanan geniş bir yelpazeye hitap edeceğini vurgulayarak “Bu müzede yer alan her eser, insan yaratıcılığıyla teknolojinin uyumlu dansını bizlere hatırlatacak. Çünkü sanat, en temelde bir hikaye anlatma biçimidir. Artık bu hikayeleri insan ve yapay zeka olarak birlikte yazıyoruz. Müzemizin yeni ilhamlara, keşiflere ve ufuklara açılan bir kapı olmasını diliyorum” dedi.