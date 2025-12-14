Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, tıbbi bitkiler alanındaki geniş akademik birikimini bilim dünyasıyla buluşturmaya devam ediyor. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’in, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler” adıyla yayımlanan yeni eseri, alanında kapsamlı bir başucu kitabı olma niteliği taşıyor.

Bilimsel içeriği, zengin kaynakçası ve açık anlatımıyla dikkat çeken kitap; tıbbi bitkilerin kimyasal bileşenlerinden kullanım alanlarına, aromatik bitkilerin endüstriyel değerinden farmakolojik etkilerine kadar uzanan geniş bir çalışma alanını ele alıyor. Akademisyenler, eczacılar, araştırmacılar ve bitki bilimiyle ilgilenen okuyucular için önemli bir başvuru kaynağı olan eser özellikle farmakognozi ve doğal ürünler araştırmaları açısından değerli bilgiler içeriyor.

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayınları tarafından basılan kitaba ulaşmak isteyenler satis.ang.org.tr adresi üzerinden kitabı temin edebiliyor. Kitap, Kıbrıslı okuyucuları ile Işık Kitabevi raflarında da buluşuyor.

Üretkenliği İle Genç Akademisyenlere İlham Oluyor

Doğanın sunduğu şifayı bilimsel yöntemlerle anlamanın ve doğru aktarmanın, geleceğin sağlık yaklaşımlarında kritik bir rol oynayacağına inandığını söyleyen Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, yeni kitabını imzalayarak Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a takdim etti.

Bilimsel üretimiyle alanında dünya literatürüne yön veren böylesi değerli bir bilim insanının, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında olmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer hocamız, üretkenliği ile genç akademisyenlerimiz için de büyük bir ilham oluyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Prof. Dr. Başer’in tıbbi ve aromatik bitkiler alanındaki yeni eserinin, farmakognozi literatürü açısından olduğu kadar sürdürülebilir sağlık ve bilim politikaları açısından da çok değerli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden biri olarak, böylesine güçlü akademik üretimlerin merkezi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer Kimdir?

Uluslararası bilim çevresinde farmakognozi, fitokimya, botanik ve etnofarmakoloji alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, akademik birikimini Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrencilerine aktarmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca binin üzerinde makale, altmışın üzerinde kitap ve 142 kongre bildirisi yayımlayan Prof. Dr. Başer, 19 yüksek lisans ve 10 doktora tezine danışmanlık yaptı.

2016 yılında “Handbook of Essential Oils” ile ABC James A. Duke Mükemmeliyet Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Başer, TÜBİTAK Bilim Ödülü, IFEAT Üstün Hizmet Madalyası ve Türk Eczacıları Birliği Yaşam Boyu Onur Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görüldü. Bitkilerin bilimsel sınıflandırılması alanındaki uluslararası katkılarıyla OPTIMA tarafından prestijli “Theophrastus Ödülü”ne değer görülen Prof. Dr. Başer; Akdeniz florasının korunmasına ve sürdürülebilir doğa koruma stratejilerinin oluşturulmasına önemli katkılar sunuyor. Prof. Dr. Başer’in çalışmaları, Türkiye’de keşfedilen yeni bir endemik anason türüne “Pimpinella husnucan-baseri” adının verilmesiyle de taçlandı. Genç bilim insanlarına ilham kaynağı olan Prof. Dr. Başer, tıbbi ve aromatik bitkileri bilimsel bir perspektifle inceleyerek akademik dünyaya ve doğa koruma çalışmalarına değerli katkılar sunuyor.