KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak organize ettiği 19 Mayıs Yol Koşusu’nu bugün (19 Mayıs Pazartesi) kalabalık bir katılımla gerçekleştirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen yarış Hamitköy Çevre Yolu’nda başladı ve Atatürk Stadı’nda tamamlandı.

8 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen yarış sonunda büyük erkeklerde Ersan Çoker, büyük kadınlarda Iuliia Zozula birinci oldu.

Yarışma sonunda Atatürk Stadı’nda gerçekleşen törende genel klasman ve yaş kategorilerinde oluşan derecelere ödülleri takdim edildi.

KKTC Atletizm Federasyonu ayrıca milli bayramlarda gerçekleştirilen yarışlarda kendilerini yalnız bırakmayıp katılım gösteren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımına ve Mehmet İneci’ye ayrıca plaket takdiminde bulundu. Genel klasmanlarda ilk üç derece şu şekilde oluştu:

Büyük Erkekler

1. Ersan Çoker 0:27.51

2. Cihan Menekşeli 0:28.27

3. Yusuf Gökalp 0:29.29

Büyük Kadınlar

1. Iuliia Zozula 0:36.50

2. Ayşa Küçükakça 0:37.56

3. Havva Cem 0:43.43