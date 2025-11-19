Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi başladı.

2025 – 2026 Darts sezonun ilk maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi. İlk hafta maçlarında, Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği Düzova Darts Derneğini 9 – 7, Deniz Plaza Spor Derneği konuk olduğu Mesarya Darts Derneğini 10 – 6, Akçay Spor Kulübü konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini 9 – 7, Düzova Gençlik Spor Kulübü, Yenicami Ağdelen Kulübünü 11 – 5, Pergama Spor Derneği, Mağusa Kültür Derneğini 10 – 6 ve ilk hafta ligin en farklı galibiyetini Ozanköy Spor Kulübü konuk olduğu Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü 15 – 1 mağlup ederek elde etti.

On üç takımlı Darts Birinci Ligi’nde ise ilk hafta bay geçen takım Dağyolu Darts Derneği oldu.