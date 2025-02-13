Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan zanlı Tahsin Yamaner dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Şubat 2025 tarihinde, saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt anayolu üzerinde bulunan Onan Ltd önlerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki plakalı araç ile batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden zanlının o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek'e aracının sağ ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaya Ahmet Can Kepenek'in kaza mahallinde vefat ettiğini, sürücünün kaza mahallinde isim ve adres bırakmadan ayrıldığını belirtti.

Polis, zanlının saat 05.00 sıralarında tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıdan analiz için kan örneği alındığını, aynı gün mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, 3 günlük sürede ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini belirtti. Polis, yapılan otopsi sonucu Kepenek'in kafa ve yüz kemiği kırıkları, beyin kanaması ve iç organ yaralanması sonucu vefat ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlı ve Kepenek'ten alınan kan örneklerinin alkol ve uyuşturucu testi için analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının aracının ön kısımlarından alınan kırmızı leke örnekleri ile Kepenek'in kan örneğinin Türkiye'ye gönderileceğini ifade etti. Polis, hem zanlının hem Kepenek'in cep telefonlarının incelenmesi için data şubesine gönderileceğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı müvekkilinin kendisinin Lefke karakoluna giderek teslim olduğunu söylerken, polise süratle ilgili kilometre bazında tespit yapılıp yapılamadığını sordu. Polis, hız tespiti için makine mühendisleri odasına yazı yazıldığını ve cevap beklediğini söyledi. Avukat, zanlının teslim olduğunda alkol testi için nefes örneği verdiğini söyledi ve polise sonucu sordu. Polis, testte alkol çıkmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.