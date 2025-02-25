Gazimağusa’da Çanakkale Göleti önlerinde, 32 yaşındaki yaya Buğra Kılıç’ın ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kıstı dün sabah mahkemeye çıkarılarak 100 bin TL teminata bağlandı.

Mehmet Kıstı, kazadan sonra durmayıp kaçmış ve bir gün sonra polis tarafından yakalanmıştı.

Mahkeme Mehmet Kıstı’nın sürüş ehliyetine el koydu. Kıstı, ileride yargılanacak.

Polis, dünkü mahkemede olayı anlattı. Polis 18 Şubat’ta, 00.30’da Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Çanakkale Göleti önlerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Mehmet Kıstı’nın yönetimindeki araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrederken yol içerisinde yaya olarak bulunan Buğra Kılıç’a çarptığını söyledi. Kılıç’ın çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrularak yolun sol şeridi içerisine düştüğünü anlatan polis, akabinde gerisinden aynı güzergah üzerinde batı istikametine doğru sol şerit içerisinde yönetimindeki VJ 904 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Berkcan Lisani’nin yol içerisinde yatmakta olan Buğra Kılıç’a çarptıktan sonra yolun solundan çıkarak durduğunu söyledi. Polis, kaza sonucu yaya Buğra Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirtti ve devam eden tahkikatına etki etme olasılığı bulunmayan Mehmet Kıstı’yı teminata bağlamasını istedi.

Mahkeme, sürüş ehliyetine el koyduğu zanlıyı haftanın 1 günü polise giderek ispatı vücut etmesine, mahkemeye 100 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 600 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi.