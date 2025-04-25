Minareliköy’de önceki gece sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan ve yanında yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde, Fırat Aamtürk' ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 promil alkollü, dikkatsiz bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis, vefat eden yolcunun otopsisinin yapılacağını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, Savcı Senem Palabıyık'ın sorusu üzerine zanlının ve yolcunun kask taktığını söyledi. Polis, ayrıca Minnoş'tan alkol testi için kan örneği alınacağını belirtti. Polis, zanlının mahkemeden sonra tedavisinin devamı için yeniden hastaneye yatırılacağını ifade etti. Polis, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını ve sürüş ehliyetine geçici olarak el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.