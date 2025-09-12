İskele - Ercan Anayolu üzerinde Gönendere köyü yakınlarında öğleden sonra yaşanan kazayla ilgili polis detayları paylaştı. Kaza sonucunda iki kişi yaşamını yitirirken, ikisi çocuk 6 kişi ise ağır yaralandı.

Polis Basın subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sıralarında, İskele - Ercan Anayolu üzerinde, Merve AVCI (K-31) yönetimindeki SC 470 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği esnada Gönendere köyü yakınlarında dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mwamba Salem KITOKA yönetimindeki JG 463 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmalarıyla yaşandı. Kaza sonucu JG 463 plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki erkek Mwamba Salem KITOKA ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki kadın Safi Divene MAVUBA olay yerinde yaşamlarını yitirdiler.



Kaza sonucu yaralanan JG 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve isimleri henüz tespit edilmeyen bir kadın şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesine, bir kadın ve bir erkek şahıs ile SC 470 plakalı araç sürücüsü Merve AVCI ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Karla AVCI (K-1,5 yaş) ve Karan AVCI (E-1,5 yaş) ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor