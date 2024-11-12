Ayaklı Gazete’ye ulaşan motosiklet sürücüsü bir vatandaşımız, yolların her yerde giderek kötüleştiğini ve bu nedenle gerek motor gerekse araç kullanmanın işkenceye dönüştüğünü belirterek bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdi.

“Öncelikle hepimizin büyük bir sorunu olan bu yollar biz motosiklet kullanıcıları için gerçekten çok daha büyük bir sorun ve belki size abartılmış gelecektir, ama bizler için ölümcül tehlikede olabiliyor” diyen motosiklet sürücüsü, bir Mağusalı olarak adadaki bir motosiklet kullanıcısı olarak gerçekten bıktığını kaydetti.

Bize gönderdiği fotoğrafı dün Mağusa’da gördüğünü belirten vatandaşımız “Motorumla çok çok yavaş bir hızda çembere girince bir an neye uğradığımı şaşırdım. Az daha düşüyordum” dedi.

İş makinelerinden sorumsuzca akan bu harçlar devletin zaten zor bir şekilde yaptığı asfaltlara dökülüp aktığını, kuruduğunu dile getiren vatandaşımız, “Ben bu manzarayı görmekten gerçekten bıktım! Mağusa’nın çeşitli yerlerinde sık sık görüyorum. Havalimanı köprüsünde- İskele-Yonca Kavşağı arasındaki yolda. Hamitköy ışıklarında ! Gönyeli çemberi yolunda… Buna kim ne zaman dur diyecek?” dedi.

Bu araçları kullananların herkesin hayatıyla oynadığını söyleyen vatandaşımız “Ben ne için vergi veriyorum? Benden 2000 lira vergi alırken neyin bedeliydi bu? Ölmemizi mi bekliyorlar? Yeter artık Mercedeslerinizden inip Mecliste oyun oynamak yerine gerçekten şu halk için bir şeyler yapın! Bunu döken çimento mikserinin bağlı olduğu firmaya o yolun komple asfalt masrafını ödetmeniz lazım” diyerek sözlerini tamamladı.