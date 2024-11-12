İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "yasa dışı bahse teşvik” suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüphelinin kimliğini belirledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ERBİL: TUTUKLANDIM

Mehmet Ali Erbil, mahkemeye sevk edilirken gazetecilere, "Tutuklandım" dedi. O anlarda avukatları ise Erbil'in konuşmasına müdahale etti.

Mahkeme, Serdar Ortaç için ev hapsi kararı verdi.

SERDAR ORTAÇ: İDDİALAR DOĞRU DEĞİL

Mahkemeye götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Çok üzgünüm. İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ortaç'a haftada bir de imza atma yükümlüğü verildiği bildirildi.