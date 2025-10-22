Kuzey Kıbrıs spor tarihinde bir ilk yaşandı. Dünyaca ünlü yüzme bilimcisi Dr. Genadijus Sokolovas, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun davetiyle 17–18 Ekim 2025 tarihlerinde Kıbrıs’ta eğitim verdi.

Michael Phelps, Natalie Coughlin ve Ryan Lochte gibi efsanevi olimpiyat şampiyonlarıyla çalışan Dr. Sokolovas, Karabetça Spor Kulübü’nün desteğiyle ülkemizde düzenlenen “Elite Swimming Coaches Clinic” kapsamında antrenörlerimiz, sporcularımız ve hakemlerimizle bir araya geldi.

YÜZME BRANŞINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nun büyük emek ve kararlılıkla hayata geçirdiği bu organizasyon, Kuzey Kıbrıs yüzme tarihinin en önemli eğitim etkinliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yıllardır yarış performansına odaklı ilerleyen yüzme anlayışı, artık bilim, ölçüm, analiz ve sürdürülebilir gelişimtemellerine dayanan modern bir yapıya dönüşüyor.

Federasyon asbaşkanı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, eğitimin açılış konuşmasında, bu etkinliği “yalnızca bir eğitim değil, bir çağrı” olarak tanımladı. Konuşmasında asbaşkan Tüzünkan “Yıllardır konuşulan sorunları aşmak, birlikte çözüm üretmek ve bilimin ışığında ilerlemek için somut bir adım atıyoruz. Bu etkinlik, Kuzey Kıbrıs yüzme sporunun artık sadece yarışan değil, ölçen, analiz eden, gelişimi yöneten bir ekosistem haline gelmesinin başlangıcıdır.” ifadelerine yer verdi.

PHELPS’TEN KUZEY KIBRIS’A UZANAN BİLGİ MİRASI

Dr. Sokolovas, ABD Yüzme Milli Takımı’nda Fizyoloji ve Spor Bilimi Direktörü olarak görev yaptığı dönemde, 115’ten fazla olimpiyat şampiyonunun performans analizini yürüttü.

Modern yüzme biliminin öncülerinden biri olarak, bugün dünyanın dört bir yanında koçlara ve sporculara eğitimler veriyor. Bu kez bilgi birikimini Kıbrıs’taki yüzme antrenörleri ve sporcularıyla birebir sahada paylaştı.

ANTRENÖRLER VE SPORCULAR İÇİN BENZERSİZ BİR FIRSAT

İki tam gün süren eğitim programında, sabah oturumları teorik sunumlara, öğleden sonraki seanslar ise uygulamalı antrenmanlara ayrıldı. Teorik bölümde Dr. Sokolovas, tüm yüzme stillerini tek tek ele alarak sporcuların hızlanma, hızı koruma ve hızı düşüren hatalarını analiz etti. 30 yılı aşkın deneyiminden elde ettiği verileri ve yüzlerce elit sporcudan örnek video analizlerini paylaşarak, modern yüzme biliminin temel prensiplerini aktardı. Antrenörler bu sayede teknik detayları sahada doğrudan gözlemleme ve uygulama fırsatı bulurken, sporcular da teoride işlenen kavramları havuzda pratik etme olanağı yakaladı.

“BU SADECE BİR EĞİTİM DEĞİL; BİR VİZYON.”

Federasyon asbaşkanı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, organizasyonun yalnızca teknik bilgi değil, moral, birlik ve vizyon anlamında da yüzme camiasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Konuşmasında “Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik ve bürokratik zorluklarına rağmen bu organizasyonu hayata geçirmek bizim için büyük bir kararlılığın ifadesidir. Bu çaba, ülkemizdeki tüm antrenörlerin, sporcuların ve ailelerin ortak geleceğine yapılan bir yatırımdır. ‘Elite Swimming Coaches Clinic’, sadece bir etkinlik değil, Kuzey Kıbrıs’ta yüzme branşının geleceğini yeniden yazacak bir ilham hareketi olarak işlev göreceğine inanıyoruz” ifadelerine yer veren Tüzünkan, organizasyona verdiği destekten dolayı Karabetça Spor Kulübü başkanı Mert Karabetça’ya federasyon adına ayrıca teşekkürlerini sundu.