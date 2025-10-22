UEFA Avrupa Ligi, 3. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, yarın Stuttgart ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa ekibi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı.

İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti.

Son lig maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, Stuttgart karşısına moralli çıkacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek. Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen ise mücadelede yardımcı hakem olarak görev alacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynanacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı ve maçların yayınlanacağı kanallar.

BUGÜN

19.45 Fenerbahçe-Stuttgart (Almanya) : TRT 1

19:45 Braga (Portekiz)-Kızılyıldız (Sırbistan)

19:45 Brann (Norveç)-Rangers (İskoçya): Tabii Spor 4

19:45 FCSB (Romanya)-Bologna (İtalya): Tabii Spor 2

19:45 Feyenoord (Hollanda)-Panathinaikos (Yunanistan)

19:45 Genk (Belçika)-Real Betis (İspanya)

19:45 Go Ahead (Hollanda)-Aston Villa (İngiltere): Tabii Spor 3

19:45 Lyon (Fransa)-Basel (İsviçre): Tabii Spor

19:45 Salzburg (Avusturya)-Ferencvaros (Macaristan): Tabii Spor 1

22:00 Celta Vigo (İspanya)-Nice (Fransa): Tabii Spor 3

22:00 Celtic (İskoçya)-Sturm Graz (Avusturya)

22:00 Freiburg (Almanya)-Utrecht (Hollanda)

22:00 Lille (Fransa)-PAOK (Yunanistan): Tabii Spor 2

22:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Midtjylland (Danimarka)

22:00 Malmö (İsveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz): Tabii Spor

22:00 Roma (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): Tabii Spor 1

22:00 Young Boys (İsviçre)-Ludogorets (Bulgaristan)