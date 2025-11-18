Lefke’deki, İstiklal İlkokulu’nun 14 aydır konteynerlerde eğitim vermeye mecbur bırakılması tepkileri büyüttü.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefke İstiklal İlkokulu’nda öğrencilerin güvenli olmayan koşullarda ve konteyner sınıflarda eğitim gördüğü ve okulda herhangi bir güçlendirme veya yeniden inşa çalışması yapılmadığı gerekçesiyle dün okul önünde eylem yaptı.

Burak Maviş, okul önünde yaptığı açıklamada, “Bu okula ne zaman döneceğimizi bilmek istiyoruz, belirsizlik istemiyoruz” diyerek Eğitim Bakanlığı’na iki günlük süre tanıdı.

Maviş, Lefke’nin eğitime dün başlamadığını hatırlatarak, 1580’de faaliyete geçen Piri Paşa Sıbyan Okulu ve Medresesi’nden bugüne uzanan yaklaşık 500 yıllık bir eğitim kültürünün bulunduğunu söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık 14 aydır konteynerlerde eğitim gördüğünü hatırlatan Maviş, bu koşulların hem pedagojik hem de fiziksel açıdan ciddi sorunlar içerdiğini dile getirdi:

“Doğal ışığın az olduğu, yağmurda sesin gürültüye dönüştüğü, elektrik kesildiğinde soğuğa ya da sıcağa maruz kaldığımız bir ortamda eğitim vermek çok zordur. Buna rağmen mecbur bırakıldığımız için girdik. Ancak çocukların oyun alanlarının konteynerlerle kapatılması ve 14 ay boyunca hiçbir adım atılmaması kabul edilemez.”

“Biz bu okula ne zaman döneceğimizi merak ediyoruz” diyen Maviş, aileler, belediye ve sivil toplumla birlikte ortak hareket ettiklerini belirtti.

Eğitim Bakanlığı’na iki gün süre verdiklerini açıklayan Maviş, şu uyarıda bulundu:

“İki gün içinde yol haritası açıklanmazsa, Çarşamba günü Lefke İstiklal İlkokulu’nda tam gün grev yapacağız. Lise ile birlikte, okul aile birlikleri ve öğretmenlerle birlikte, Deprem Komitesi toplantısı sırasında Başbakanlık önünde olacağız.”

Maviş, ülke genelinde 128 okulda tarama yapıldığını, bunların 92’sinin raporunun komisyona sunulduğunu, 36 okulun raporunun ise hâlâ bilinmediğini söyledi. Güçlendirme kararı verilen 68 okulun yalnızca 32’sinin tamamlandığını aktaran Maviş, Lefke ve Güzelyurt bölgesinde raporlanan yaklaşık 10 okulda da çalışmaların bitmediğini ifade etti.