Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), artan şiddet ve akran zorbalığı konularına dikkat çekmek amacıyla dün Mehmetçik İlkokulu'nda uyarı grevi yaptı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, okul önünde yaptığı basın açıklamasında, son dönemlerde birçok okulda şiddet ve akran zorbalığı olaylarında artış meydana geldiğini söyleyerek, söz konusu soruna en kısa sürede bir çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, her okula bir rehber öğretmen ile özel eğitim öğretmeninin olması gerektiğine dikkat çekerek, rehber öğretmenin de en az bir fizik öğretmeni kadar önemli olduğunu kaydetti.

Son dönemlerde okullarda artan şiddet olaylarının çözülmemesi halinde grevlerin devam edeceğini belirten Maviş, Okul Aile Sözleşmesi Yasası'nın önemine değindi.