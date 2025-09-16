Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), okulların eksikliklerle açıldığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanına yönelik eleştiri ve suçlamada bulunarak istifaya çağırdı.

KTOEÖS, 2025-2026 öğretim yılının ilk günü dolayısıyla Vedat Ertüngü Lisesi’nde dün basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Sendika Başkanı Selma Eylem ile Genel Sekreter Tahir Gökçebel’in yanı sıra sendika yönetimi ile öğretmenler katıldı.

Sendika, okulun inşaat alanına dönüştürülmüş konteynerlerle dolu bahçesinde basın mensuplarının karşısına çıkarak Eğitim Bakanını ağır bir dille eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okuldaki tabloyu göstererek Eğitim Bakanı’nı istifaya çağırdı:

Eylem şöyle dedi:

“Sayın bakanın pembe tablo çizdiği okullarımızdan bir tanesindeyiz. Lefkoşa’nın göbeğinde üçüncü yılına giren yeni bir okul burası. İş insanları tarafından yapılmış, bakanlığa teslim edilmiştir. Ancak üçüncü yılında konteynerler hâlâ buradadır. Bir ay önce inşaat başladı, pazar günü işçi çalıştırarak konteynerlerin dibine lamarinaları çaktırdılar. Oldukça büyük bir tehlike arz ediyor bunlar. Çocukların herhangi bir tanesine bir şey olursa bunun sorumlusu Eğitim Bakanı olacaktır. Bu çocuklar böylesi bir ortamı hak etmiyorlar. Derhal bu bakan istifa etmelidir. Çünkü toplumu yanıltıyor, pembe tablo çiziyor.”

Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde yeni dönemin sorunlarla başladığını, çoğu okulda altyapı ve öğretmen eksikliği olduğunu, inşaatların sürdüğünü söyledi.

Gökçebel, eğitime “yeterli önem verilmediğini”, altyapı yanında kronikleşmiş sorunların devam etiğini, velilerden para toplandığını, öğretmenin haklarına, eğitime el atıldığını, paralı okullara teşvik edildiğini ileri sürdü.

Basın toplantısının yapıldığı okulun inşaat alanı olduğunu, ağaçsız, oturacak yer olmayan okullarda tam gün eğitim için zorlama yapıldığını söyleyen Gökçebel, eğitimde niteliğin önemli olduğunu kaydetti.