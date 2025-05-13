Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen okullar arası cimnastik birinciliklerine damga vurdu.
İlkokullar arası Cimnastik Birinciliği, Ortaokullar arası Cimnastik Birinciliği ve Liseler arası Cimnastik Birinciliğinde gerek takım gerekse de bireysel dallarda birinciliklerin büyük çoğunluğunu alan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, birinci olmadıkları dallarda 2.liği elde ederlerken, birçok dalda da ilk 2 sırayı elde ettiler.
Türkay Özata, Bilgin Diker, Hasan Aksoy ve Furkan Türk’ün baş antrenörlüklerini yaptıkları Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin takımsal ve bireysel dalda, okulları adına elde ettikleri dereceler şöyle:
Küçük kızlar kategorisi bireysel sıralama
1. Ecem Erengil
Küçük erkekler kategorisi takım
Şampiyon okul Dikmen İlkokulu
1.Mustafa Albayrak
1.Ahmet Albayrak
1.Aykut
Küçük erkekler kategorisi bireysel sıralama
1. Eren güler
Yıldız kızlar kategorisi takım
Şampiyon Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, ikinci Türk Maarif Koleji
1.Kiena Rezaei
2.Ayşe Deniz Necatigil
Yıldız erkekler kategorisi takım
Şampiyon Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, 2. Bayraktar Ortaokulu
1.Armin Sekizler
1.Muhammed Talha Küçük
1.Celal Yağız Sapsızoğlu
2.Süleyman Sayar
Genç erkekler kategorisi takım
Şampiyon Namık Kemal Lisesi, 2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
1.Tezcan Akburak
1.Amir Reza Golpour
2.Nuri Serik Albayrak
2.Barış Yusuf Kahvecioglu
Genc erkekler kategorisi bireysel sıralama
1.Ada Özada TMK
Genç kızlar kategorisi takım
Şampiyon Esin Leman Lisesi, 2. 20 Temmuz Fen Lisesi
1.Ceren Sakallı
1.Gülay Kaya
1.Ecehan Polat
2.Neriman Vaiz
Genç kızlar kategorisi bireysel sıralama
1.Tülay Sevim Merteroğlu