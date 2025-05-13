Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, KKTC Cimnastik Federasyonu ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen okullar arası cimnastik birinciliklerine damga vurdu.

İlkokullar arası Cimnastik Birinciliği, Ortaokullar arası Cimnastik Birinciliği ve Liseler arası Cimnastik Birinciliğinde gerek takım gerekse de bireysel dallarda birinciliklerin büyük çoğunluğunu alan Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçileri, birinci olmadıkları dallarda 2.liği elde ederlerken, birçok dalda da ilk 2 sırayı elde ettiler.

Türkay Özata, Bilgin Diker, Hasan Aksoy ve Furkan Türk’ün baş antrenörlüklerini yaptıkları Lefkoşa Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin takımsal ve bireysel dalda, okulları adına elde ettikleri dereceler şöyle:

Küçük kızlar kategorisi bireysel sıralama

1. Ecem Erengil

Küçük erkekler kategorisi takım

Şampiyon okul Dikmen İlkokulu

1.Mustafa Albayrak

1.Ahmet Albayrak

1.Aykut

Küçük erkekler kategorisi bireysel sıralama

1. Eren güler

Yıldız kızlar kategorisi takım

Şampiyon Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, ikinci Türk Maarif Koleji

1.Kiena Rezaei

2.Ayşe Deniz Necatigil

Yıldız erkekler kategorisi takım

Şampiyon Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, 2. Bayraktar Ortaokulu

1.Armin Sekizler

1.Muhammed Talha Küçük

1.Celal Yağız Sapsızoğlu

2.Süleyman Sayar

Genç erkekler kategorisi takım

Şampiyon Namık Kemal Lisesi, 2. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

1.Tezcan Akburak

1.Amir Reza Golpour

2.Nuri Serik Albayrak

2.Barış Yusuf Kahvecioglu

Genc erkekler kategorisi bireysel sıralama

1.Ada Özada TMK

Genç kızlar kategorisi takım

Şampiyon Esin Leman Lisesi, 2. 20 Temmuz Fen Lisesi

1.Ceren Sakallı

1.Gülay Kaya

1.Ecehan Polat

2.Neriman Vaiz

Genç kızlar kategorisi bireysel sıralama

1.Tülay Sevim Merteroğlu