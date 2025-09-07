KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 7 Eylül ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

U 13 A Kız

1. Aslı Say (EŞE)

2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)

3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U 13 A Erkek

1. Paşa Gezginci (BAF)

2. Süleyman Babayit (KANTARA)

3. Sarp Taydaş (BAF)

U 13 B Olimpik Kız

1. Termis Güneyli (KANTARA)

2. Sevgi Albayrak (KODOSD)

3. Mylana Dyrda (KODOSD)

U 13 B Olimpik Erkek

1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

3. Doğukan Eşki (KODOSD)

U 15 Olimpik Kız

1. Irmak Sekmen (BAF)

U 15 Olimpik Erkek

1. Uras Cıvgın (MGA)

2. Ürün Çıralı (KODOSD)

3. Osman Faslı (BAF)