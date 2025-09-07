KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Açık Alan Süperminik, U 13 A, U 13 B ve U 15 Yarışmaları 7 Eylül ’de KKTC Okçuluk Federasyonu'nda düzenlendi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
U 13 A Kız
1. Aslı Say (EŞE)
2. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)
3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
U 13 A Erkek
1. Paşa Gezginci (BAF)
2. Süleyman Babayit (KANTARA)
3. Sarp Taydaş (BAF)
U 13 B Olimpik Kız
1. Termis Güneyli (KANTARA)
2. Sevgi Albayrak (KODOSD)
3. Mylana Dyrda (KODOSD)
U 13 B Olimpik Erkek
1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)
2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)
3. Doğukan Eşki (KODOSD)
U 15 Olimpik Kız
1. Irmak Sekmen (BAF)
U 15 Olimpik Erkek
1. Uras Cıvgın (MGA)
2. Ürün Çıralı (KODOSD)
3. Osman Faslı (BAF)