Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde düzenlenen Futbol Tenisi müsabakaları dün gerçekleştirildi.

Oyunların gerçekleştiği Güzelyurt Spor Kompleksi’nde oynanan 48 maç sonunda kadınlarda ve erkeklerde dereceye girenler belirlendi.

Maçlar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen ödül töreninde yetkililer tarafından verildi.

KADINLAR

Akdeniz (Nilgün, Naz, Afife)

DTB-1 (Ceylin, Sıla, Meral)

DTB-2 (Sahil, Mine, Hülya)

ERKEKLER

Ada Spor (Uğur, Ahmet, Mehmetali)

DAÜ (Sadi, İsmail, Hasan)

Akdeniz (Hakan, Derviş, Araf)