KKTC Okçuluk Federasyonu ve Girne Belediyesi işbirliğinde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Okçuluk Yarışması, 15 Kasım’da KKTC Okçuluk Federasyonu'nda gerçekleşti. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara kupaları, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Okçuluk Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:

SÜPERMİNİK ERKEK

1. Özkan Dercan (BAF)

2. Doğa Kaşot (KODOSD)

U-13 A KIZ

1. Hilye Hüma Yılmaz (KODOSD)

2. Eylül Yiğit (KODOSD)

3. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

U-13 A ERKEK

1. Ömer Kandil (MGA)

2. Süleyman Babayit (KANTARA)

3. Paşa Gezginci (BAF)

U-13 B OLİMPİK KIZ

1. Melek Osum (KANTARA)

2. Doğa Eşki (KODOSD)

U-13 B OLİMPİK ERKEK

1. Rüzgar Rüstemoğlu (BAF)

2. Ayhan Asşehitoğlu (KODOSD)

3. Doğukan Eşki (KODOSD)

U-15 OLİMPİK KIZ

1. Irmak Sekmen (BAF)

U-15 OLİMPİK ERKEK

1. Mayıs Acar (KODOSD)

2. Mehmet Cengiz Erdeş (EŞE)

3. Osman Faslı (BAF)

U-15 MAKARALI ERKEK

1. Berkay Talaş (BAF)

U-18 OLİMPİK KIZ

1. Mayra Karacaoğlu (KODOSD)

2. Suay Kil (MGA)

3. Hayal Hüsam (BAF)

U-18 OLİMPİK ERKEK

1. Azat Yalçın(KODOSD)

2. Bulut Rüstemoğlu (BAF)

3. Mehmet Şahlı (BAF)

U-18 MAKARALI KIZ

1. Eliz Hannas (LEFKE)

2. Aleyna Bakkal (EŞE)

U-21 OLİMPİK KIZ

1. Gülay Araz (BAF)

2. Begüm Altundağ (EŞE)

3. Hayat Dönmez (MGA)

U-21 OLİMPİK ERKEK

1. Mehmethan Bakkal (EŞE)

2. Okay Maşera (BAF)

3. Fevzi Elçil (LEFKE)

U-21 MAKARALI ERKEK

1. Ekrem Başar (BAF)

BÜYÜK OLİMPİK KADIN

1. Pervin Çerkez (KODOSD)

2. Zeynep Tonga Aktansoy (KODOSD)

3. Gülhanım Çakal (ASB)

BÜYÜK OLİMPİK ERKEK

1. Erdem Yükselenler (KODOSD)

2. Niyazi Aktansoy (KODOSD)

3. Borahan Yanardağ (KANTARA)

BÜYÜK MAKARALI KADIN

1. Uysal Oldaç (FERDİ)

2. Güzin Bakkal (EŞE)

BÜYÜK MAKARALI ERKEK

1. Uğur Hannas (LEFKE)

2. Mustafa Bakkal (EŞE)