Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Abdullah Genç, Ali Eren Orçan, Abdülkadir Karadağ

Aslanköy: Ali Faruk, Sinan, Ali Akbulut, Recep, İbrahim, Muhammet, Hüseyin (Emre), Ahmet Tatlıses, Sadık, Ahmet Kuşaf, Erhan.

Hamitköy: Hasan, Salih, İsmail, Sinan, Yusuf, David, Emre, Hasan, Mustafa, Berkay, Ersan.

Goller: Dk. 75 Emre Turgut(Aslanköy), Dk. 89 Mustafa (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 9. hafta maçında Aslanköy, Hamitköy’ü konuk etti.

Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Aslanköy – Hamitköy maçını Abdullah Genç yönetti. Maça Hamitköy hızlı başlarken, 7. Dakikada Mustafa’nın vuruşu yan direkten döndü. Aslanköy oyunu dengelerken, 13’te Sadık Balarabe’nin şutu kaleci Hasan çıkardı. Dengeli giden ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0

İkinci yarıya Aslanköy hızlı başladı. Hamitköy ise dirençli bir oyun oynadı. Arka arakaya ataklardan gol bulamayan Aslanköy, 76’da Ahmet Kuşaf’ın asistinde Emre Turgut ile öne geçti. 1 – 0 1 – 0’dan sonra Aslanköy tempoyu düşürürken, Hamitköy tempoyu yükseltti. 89’da ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Mustafa ters köşeye topu bıraktı. 1 – 1

1 – 1’den sonra Aslanköy baskı kurarken, 90+3’te ve 90+4’te net pozisyonları değerlendiremedi. Özellikle 90+4’teki şutu kaleci Hasan muhteşem çıkarınca maç 1 – 1 sona erdi.