Türkiye'de düzenlenen Air Badminton Şampiyonasında birinci olan ülkemizin Milli sporcularından Nehir Deniz ve Zarif Dayı Avrupa Air Badminton Şampiyonasında Türkiye Milli Takımında mücadele edecek.

5-7 Eylül 2025 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek olan Air Badminton Avrupa Şampiyonasına katılacak Türkiye Milli Takımında 3 kadın ve 3 erkek sporcu ile birlikte 1 antrenör ve 1 idareci görev alacak.

KKTC Badminton Federasyon Başkanı Fırat Deniz'in de bulunduğu kafilede sporcularımızın çalışmaları devam ediyor. KKTC Voleybol Federasyonu tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Milli Sporcularımız Nehir Deniz ve Zarif Dayı Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya'ya tesiste antrenman yapmalarına olanak sağladığı için teşekkür ettiler. KKTC ve Türkiye Badminton Federasyonları da sporcularımızla birlikte Aor Badminton sporunun gelişimine katkı koyan Tarsan Çiftlik ile Türkiye Milli Takımına forma ve malzeme sponsoru olan Anıl Spor'a ve Carlton firmasına ayrıca Türkiye Milli Takımının maçlarda kullanacağı gözlüklere sponsor olan Shine Optik Direktörü Hasan Gazioğluna teşekkür ettiler.

Çalışmalarını 3 Eylül 2025 tarihine kadar sürdürecek olan Milli sporcularımız 4 Eylül'de Azerbaycana hareket edecek ve saat.18.00 da şampiyonanın düzenleneceği Bakü Plaj Olimpiyat Stadında son antrenmanını yapacak.