Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık ışıklarında dün eylem yaptı ve hükümeti istifaya çağırdı.

Üzerinde “Öğretmen Hakları”, “Toplumsal Haklar”, “Bilimsel Laik Eğitim” ve “Çocuk Hakları” gibi yazıların yer aldığı temsili bir tabut taşıyan eylemciler, mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Eylemde “Saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz, eğitime, öğretmene, topluma kefen giydirmenize izin vermeyeceğiz” yazılı bir de pankart açıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, burada yaptığı konuşmada, laik eğitim ve öğretmenin gözden çıkarıldığını ileri sürerek, "tabutu" da "kamusal eğitim", "yasalar", "tüzükler", "çocuk hakları", "öğretmen hakları" ve "öğretmenlerin çalışma koşulları"nı temsilen ortaya koyduklarını söyledi.

Eylem şöyle dedi: “Kamusal eğitimin, yasaların, tüzüklerin, çocuk ve öğretmen haklarının ne hale geldiğini göstermek için bir tabut koyduk. Uygulanan politikalar, anayasa tanımazlık, öğretmene baskılar ve soruşturmalar eğitimi bu noktaya getirdi. Eğitimi gömdüler. Eğitimi bitirdiler. Hükümete ve Eğitim Bakanlığı’na sesleniyoruz: Biraz onurları varsa istifa etsinler.”

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, devlet okullarının gözden çıkarıldığını söyledi.

Gökçebel “Devlet okulları tabuta gömüldü. Bilimsel, laik eğitim yok edildi. Atatürk ilke ve devrimleri, evrim teorisi müfredattan çıkarıldı. Kız çocukları siyasal İslam projeleri ile suistimal edilirken devlet okullarına tek kuruş harcanmıyor. Bu tabutu yaratan hükümet vefat etmiş bir hükümettir. Son görevi bu tabutu kaldırmak ve istifa etmektir. Bu tabut burada kalacak. Ünal Üstel bu meftayı kaldırmadıkça, istifa etmedikçe bu tabut sokaklarda olacak” dedi.