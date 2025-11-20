Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir okulda, 10-18 Kasım arası jimnastik dersi için öğrencilerden toplanarak odada muhafaza edilen toplam 25 bin TL ile bir şahsa ait 5 bin 100 TL’nin çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 37 yaşındaki isminin baş harfleri E.S adlı kadın öğretmen tutuklandı.

E.S dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Kasım 2025-18 Kasım 2025 tarihleri 08:00-10:00 saatleri arasında Lefkoşa’da bir okulun Uygulamalı Anaokulunda öğretmen olarak çalışmakta olan zanlının anaokulundaki öğrencilerden Jimnastik dersi için toplanmış olan ve Lefkoşa'da sakin E.K.A.’nın odası içerisinde sorumluluğunda bulundurduğu 25 bin Türk Lirası parayı ve yine E.K.A.’ya ait 5.100 Türk Lirası parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle sirkat ettiğini söyledi.

Polis, meselenin 18 Kasım’da polisin bilgisine geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda 7280 Türk Lirası bulunarak emare olarak alındığını, itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini, eksik bulunan paralar ile harcamalar ve ödemeler yaptığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının TC vatandaşı olup KKTC'deki statüsü çalışma izinli olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.