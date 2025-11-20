Lefkoşa’da meydana gelen Polisi Darp Görevinden Men, Sarhoşluk, İtale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Emirhan Çarpar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00:43 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, Lefkoşa’da sakin zanlının 65 mlg alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra elindeki bira şişesini yere vurup kırdığını ve orada kendisini uyaran polisi memuruna hakaret ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklanacağı esnada aynı polisi iterek polisi darp görevinden suçunu işlediğini açıkladı. Polis, zanlının sabıkaları ve askıda 2 meselesi olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.