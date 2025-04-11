Fileleftheros gazetesi, Rum Eğitim Bakanlığı’nın dün, konuyla ilgili açıklama yaparak, bu davranışı “düşüncesizce yapılmış bir hareket” olarak değerlendirdiğini; ancak bu eylemin öğretmenin rızasıyla yapılıp yapılmadığı konusunda net bilgi vermediğini yazdı.

Gazete, konunun bakanlığın talebiyle Orta Öğretim Dairesi’ne sevk edildiğini ve yapılan araştırmaya göre, Nazi selamına gönderme yapan el hareketinin, okul anı fotoğrafı çekiminin ardından öğrencilerin toplu halde olduğu sırada, bir kısmının yapmış olduğu bir “düşüncesiz eylem” olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Habere göre açıklamada, okul idaresi ile personeline, gelecekte buna benzer eylemlerden kaçınılması için tedbir almaları talimatı verildiği ve öğretmenler ile eğitim programları vasıtasıyla demokratik bireyler yetiştirmenin Eğitim Bakanlığı’nın öncelikleri arasında olduğu belirtildi.

Gazete, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (OELMEK) ise, Nazi selamının öğretmenin rızasıyla yapıldığı iddialarını kesin bir dille reddettiğini ve hiçbir öğretmenin, öğrencilere böyle bir yönlendirme yapmayacağını kaydettiğini yazdı.