BM Genel Kurulu için New York’ta bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün akşam İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü. Görüşmede, Kıbrıs sorunu Ada’daki İngiliz egemen askeri üsleri ve ikili ilişkiler ele alındı.

Riknews’ün haberine göre, Burnham ile göreve gelişinden sonra ilk kez bir araya gelen Hristodulidis, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üsleri konusunda, “askeri nitelikli herhangi bir operasyona karışmıyoruz. İngiliz üsleriyle ilgili herhangi bir karar alımında Kıbrıs’ın ve Ada’daki halkın güvenliği, bölge devletleriyle ilişkileri ciddiyetle dikkate alınmalıdır.” dedi.

Hristodulidis, Burnham’a Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve müzakerelerin “koptuğu yerden ve uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başlaması için harcanan çabalar” hakkında “bilgi” verdi. İngiltere’nin, garantör ülke ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak oynayabileceği rolün önemine vurgu yapan Hristodulidis, Burnham’dan, Genel Sekreter’in müzakereleri yeniden başlatma çabalarını desteklemek için “şahsen katkıda bulunmasını” istedi.

Güney Kıbrıs’ın “Schengen Bölgesine tam katılım çabasının” da gündeme geldiği görüşmede, Hristodulidis, bu konuda kaydedilen ilerlemeyi anlattı. Hristodulidis, Güney Kıbrıs-İngiltere ilişkilerinin özlü bir stratejik içerik kazanmasından “memnuniyet” belirtti ve bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi iradesini yineledi.