AKEL, İngiltere’nin, Suudi Arabistan savaş uçaklarına havada ikmal yardımı sağlamak için Kıbrıs’taki İngiliz egemen üssü Ağrotur’u kullanma kararına Ada’yı “bölgesel çatışmalara karıştıracağı ve vurulma riskini artıracağı” gerekçesiyle "sert tepki" gösterdi.

Politis ve diğer gazeteler, Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Voyager” ikmal uçağının ilk aşamada birkaç hafta Ağrotur Üssünden havalanarak, Suudi Arabistan savaş uçaklarına, daha uzun süre havada kalarak İHA ve füzeleri havada imha etmesine destek için havada ikmal desteği vereceğini yazdı.

Haravgi’ye göre, AKEL dün yayımladığı açıklamayla, İngiliz egemen askeri üssü Ağrotur’un Husi’lere karşı askeri operasyon için kullanılması planına itiraz etti.

İngiliz hükümetinin Suudi Arabistan’a sağlayacağı yardım için bir kez daha Kıbrıs’taki üslerin kullanılmasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, “böyle bir gelişme Ada’yı bölgesel çatışmalara karıştırır ve Kıbrıs’ın vurulması riskini artırır” uyarısında bulunuldu.

AKEL, “sömürge kalıntısı, sürekli risk ve tehdit kaynağı” olarak nitelediği İngiliz üslerinin bölgede devam eden çatışmalara herhangi bir şekilde karışmasına karşı olduğunu kaydetti. Son gelişmelerin, Rum yönetiminin konumunu koruması ve “Kıbrıs toprağı askeri operasyonlar için kullanılıyor” görüntüsü yaratılmasına izin vermemesi gereğini ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

AKEL, Hristodulidis hükümetini, üslerin bölgedeki savaşlara katılım için kullanılmasına rızası olmadığını açıkça ortaya koymak için gereğini yapmaya çağırdı.