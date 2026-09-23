Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü ilk kez bir atta tespit edildi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne bildirilen vaka Rum Veteriner Dairesi’ni alarma geçirdi.

Cyprus Times’ın haberine göre Rum Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı İrodotos İrodotu, vakanın bu ay başlarında Paralimni’de saptandığını ve doğrulanır doğrulanmaz Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’ne bildirildiğini söyledi.

İrodotu Batı Nil virüsü taşıyan sinek popülasyonunun 2025’e göre oldukça arttığına dikkat çekerek Veteriner Dairesi’nin Batı Nil virüsü gözlem çalışmaları çerçevesinde aralarında atlar ve kanatlıların da bulunduğu hayvanlardan numune almakta olduğunu açıkladı.