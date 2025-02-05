Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde yazdan kalma gündüzler yaşanırken, gecelerin ise soğuk olması nedeniyle vatandaşları perişan ediyor.

Gündüzleri hava sıcaklığının 20 santigrat derecelerde seyretmesi nedeniyle adeta sıcaktan bunalan vatandaşlarımız, geceleyin ise sıcaklığın 5-6 derecelere kadar düşmesi nedeniyle üşüdükleri ve hasta oldukları bildirilmekte.

Gündüz sıcaklıklarına aldanan vatandaşların geceleyin uyurken gerekli tedbirleri almamalarında dolayı soğuk algınlıkları yaşadıkları bize gelen bilgiler arasında bulunurken, bazı vatandaşların zatüre veya bronşit oldukları da kaydediliyor.

Bu arada bu yıl domuz gribi salgını nedeniyle birçok öğrencinin domuz gribine yakalanması nedeniyle tatili evinde kapalı geçirdiği gelen bilgiler arasında bulunuyor.