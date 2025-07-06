Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, INAS / ITAS 100 Teknik Gezi stajı kapsamında Grand Sapphire Resort & Casino’yu ziyaret etti.

Öğrenciler, iyi tasarlanmış, farklı fonksiyonlara sahip iç mekânları yerinde inceleyerek, işlevsellik ve estetik bağlamında analiz yaptı. Uluslararası ödüllere sahip olan Grand Sapphire, mimari kalitesiyle öğrencilere ilham veren örneklerden biri olarak staj programında yer aldı.

Ziyarete yaklaşık 85 öğrenci katıldı. Programın en anlamlı noktalarından biri ise, Grand Sapphire’in iç mekân tasarımını gerçekleştiren DAÜ İç Mimarlık Bölümü mezunu İç Mimar Ürün Albayrak’ın da öğrencilere eşlik etmesiydi. Albayrak, birebir bilgi aktarımı yaparak hem mezunu olduğu fakültenin öğrencileriyle buluştu hem de profesyonel deneyimlerini paylaştı.