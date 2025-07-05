Süper Lig ekibi Gönyeli Spor Kulübü’nün geçtiğimiz yıl Gönyeli-Alayköy Belediyesi tarafından yeniden çimlendirilen sahası yeni sezon öncesi bakıma alındı.

Konuyla ilgili olarak Gönyeli – Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu şu paylaşımı yaptı:

“Gönyeli sahasını, özellikle son iki yılda ülkemizin en iyi zeminlerinden biri haline getirdik. Bu kaliteyi korumak ve sahayı yeni sezona en iyi şekilde hazırlamak için bakım çalışmalarına başladık.

Bu kapsamda;

Havalandırma makineleriyle çimde seyreltme ve ölü dokuların temizlenmesi

Ara ekim gereken alanlarda tohumlama çalışmaları

Sulama sistemindeki arızaların giderilmesi ve fıskiyelerin daha homojen sulama yapacak şekilde ayarlanması

Drenaj sorunu yaşanan bölgelere noktasal müdahaleler

Besleme programı kapsamında çimin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerinin, sulama suyu ile birlikte uygulanması süreçleri planlı bir şekilde yürütülüyor.

Spora ve altyapıya verdiğimiz önemi sahalarımıza da yansıtıyoruz. Hedefimiz, yeni sezonda da Gönyeli sahasını sporcularımıza en iyi zemini sunacak şekilde hazır hale getirmek.”