Neredeyse herkes, anlık bir hareketle zengin olmanın hayalini kurmuştur... Ancak şansın kime; nerede ve nasıl güleceği belli olmuyor... Aklında zengin olmak olmadan öğle yemeğinde hamburger yemek için işten çıkan 36 yaşındaki adam, geriye zengin olarak döndü...

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde yaşayan 36 yaşındaki Craig Haggie, hayatının değişeceğini bilmeden öğle yemeğine çıktı... Bir hamburger söyleyen ve bekleme süresini değerlendirmek isteyen Haggie, bir kazı kazan kartı aldı ve tam 1 milyon sterlin (yaklaşık 47.5 milyon TL) kazandı...

Dört çocuk babası Haggie, biletini bir marketten aldığını ve sonucu görünce şaşkına döndüğünü söyledi. Aile şirketleri WCL Storage Systems'ın yöneticisi olan Haggie, büyük ödülü kazandığını öğrenince büyük bir panik yaşadı.

BİLETİ KORUMAK İÇİN ÇILGIN BİR YÖNTEM DENEDİ

Kazanan bileti korumak isteyen Haggie, bileti plastik bir torbaya koyarak vücuduna bantladı. Ancak kısa sürede bunun kötü bir fikir olduğunu fark etti: "Çok terleyince bant tutmamaya başladı. Sonunda bileti mutfaktaki bir tencereye koyup mutfak dolabının üstüne saklamaya karar verdik."

EŞİ ŞAKA SANDI

Craig'in 33 yaşındaki eşi Zoe, büyük ödülü kazandıklarını duyduğunda bunun bir şaka olduğunu düşündü. O sırada müşterisinin evini temizlediğini belirten Zoe, "Craig sürekli bana şaka yapar, bu yüzden inanamadım. Ama yine de temizliği rekor sürede bitirdim ve eve koştum. Halıyı hiç bu kadar hızlı süpürmemiştim" dedi.