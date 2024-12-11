Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Mustafa Baştaş Anı Yarışı 14 Aralık cumartesi günü Sunvalley’in katkıları ile Kuzey Kıbrıs Offroad derneğinin organizasyonu ile Gönyeli Plümer’de gerçekleşecek. 2024 KKORD-KYOFF Offroad Şampiyonasına 1.25 katsayı ile puan verecek olan yarış şampiyonanın da son yarışı olacak. Göksel Macila-Buğra Tabak ve Hasan Reyhan-Niyazi Yorgancıoğlunun arasında şampiyonluk mücadelesinin yaşanacağı final yarışı saat 10.00 da Plümer Koruluğundan başlayacak.

1Hasan Reyhan Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Pajero

2- Soyer Arseven Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero

3 - Göksel Macila Ahmet Gürün Mitsubishi Pajero

4 - Zühtü Cumalıgil Kemal Hüdasoy Nissan Patrol

5 - Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol

6 - Hakan Kofalı Mehmet Karzaoğlu Tomcat

7 -Argun Çağıl İrfan Topçu Tomcat

8 - Serkan Bolçocuk Ömer Yıldız Range Rover

9 - Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover

10 - Ahmet Baştaş TBA Mitsubishi Pajero

11 - Gioannis Gionnides TBA Canam Maverick

12 – Lambros Gionnides TBA Canam Maverick