Flatro New Energy & Mobility ve Dağ Çamur Offroad Derneği ile birlikte düzenlenen Foton Extreme Gezisi, off-road tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik, Flatro Ltd.’nin sponsorluğunda gerçekleştirildi ve büyük ilgi topladı. Off-road severler, etkinlik öncesinde Flatro Ltd. önünde buluşarak heyecan dolu bir gün için hazırlıklarını tamamladılar.

Gezi boyunca, Foton marka pick-up’lar üstün performanslarını sergiledi ve zorlu arazi koşullarında gücünü kanıtladı. Katılımcılar, araçların yeteneklerini yakından görme fırsatı bulurken, doğanın zorlu koşullarında araçların dayanıklılığı ve gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Flatro Ltd.’nin desteğiyle düzenlenen bu etkinlik, off-road tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sundu. Foton Extreme Gezisi, katılımcılara hem heyecan verici bir macera hem de güçlü araçların performansını test etme imkanı sağladı.

Etkinlik sonunda, Flatro Ltd. Direktörü Fuat Beyar, Dağ Çamur Offroad Derneği Başkanı’na katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak bir teşekkür plaketi takdim etti. Bu anlamlı jest, etkinliğin dostane ve işbirlikçi ruhunu bir kez daha ortaya koydu.