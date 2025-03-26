Birinci Lig kulüplerinden Türk Ocağı kulübünde Ezel Kaynak başkanlığındaki yönetim kurulu, bu akşam olağan üstü genel kurul gerçekleştirdi.
Türk Ocağı genel kurulu kulüp lokalinde saat 20:00’de başladı. Başkan Ezel Kaynak’a güven tazeleme amaçlı yapılan olağan üstü genel kurulda Ezel Kaynak tek başkan adayı oldu.
Ahmet Aslan’ın Divan Başkanlığını yürüttüğü olağan üstü genel kurula kalabalık bir üye topluluğu katılırken, kulübün eski başkanları da olağan üstü genel kurula katıldı.
Türk Ocağı olağan üstü genel kuruluna katılanlar Ezel Kaynak’a tam destek verirlerken, oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Ezel Kaynak güven tazelemiş oldu.