Birinci Lig’in Girne ekibi Türk Ocağı’nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde, Alper Özorun üyelerin desteğini alarak kulübün yeni başkanı oldu.

Çarşamba gecesi yapılan seçim sonucunda başkanlık görevine getirilen Özorun, kulübün yeni dönemine liderlik edecek isim olarak belirlendi. Seçimin ardından camia tarafından yeni başkan ve yönetim kuruluna başarı dilekleri iletildi.

Türk Ocağı’nda yeni yönetimin, kulübün sportif ve kurumsal hedefleri doğrultusunda çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

TÜRK OCAĞI’NDA BAYRAM DAĞGÜL DÖNEMİ

Öte yandan Türk Ocağı, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevi için Bayram Dağgül ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Türk Ocağı’nın yeni başkanı Alper Özorun ile bir araya gelen Bayram Dağgül el şıkışarak Ocak’ın yeni teknik direktörü oldu.